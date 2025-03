Scontro auto moto, muore 17enne

Condividi

A Noto, in provincia di Siracusa, in via Aurispa, nel centro storico, un incidente stradale ha provocato la morte di Francesco Mucha, che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 22 marzo. Lui, alla guida del suo scooter, per cause da accertare con esattezza, si è scontrato con un’automobile. Un amico di 14 anni, in sella come passeggero, ha subito gravi ferite ed è ricoverato in ospedale ad Avola in prognosi riservata. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118 e i poliziotti. La Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta e ha sequestrato i mezzi.