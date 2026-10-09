Scontro a Licata con le forze dell’ordine: tre arresti

Condividi

Visualizzazioni 110

A Licata tre persone, un padre e i suoi due figli, sono state arrestate dopo attimi di tensione durante un controllo dei carabinieri su una motoape, nei pressi di via Gela, all’incrocio con il rettifilo Garibaldi. I tre avrebbero inveito contro i militari e tentato di aggredirli fisicamente. E poi si è scatenata una sassaiola da un appartamento contro le forze dell’ordine intervenute sul posto. Nella zona sono confluite pattuglie della Guardia di finanza, della polizia di Stato e della polizia locale. Durante gli scontri è stata danneggiata anche un’auto di servizio delle Fiamme gialle. Il bilancio è di due carabinieri feriti e tre persone arrestate.