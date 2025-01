Scontri tra tifosi dopo la partita: aumenta il numero dei feriti tra le forze dell’ordine

Condividi

Le notizie continuano ad essere poche e frammentarie, ma pare che il numero dei feriti tra le forze dell’ordine, in seguito agli scontri tra tifosi nel dopo Licata – Sancataldese, sia aumentato negli ultimi minuti.

All’inizio si era appreso che un poliziotto, funzionario della Questura di Agrigento presente allo stadio per il servizio di ordine pubblico, era stato raggiunto da un sasso alla testa ed era stato ricoverato in ospedale. Ora, secondo indiscrezioni che attendono di essere confermate, potrebbero essere addirittura quattro i rappresentanti delle forze dell’ordine rimasti feriti, o comunque contusi, mentre intervenivano per sedare gli scontri tra le opposte tifoserie. Tutti avrebbero fatto ricorso alle cure dei medici del Pronto Soccorso del San Giacomo d’Altopasso. In ogni caso si tratta di una notizia che attende di essere confermata.

Al momento si sa che alcune pattuglie di carabinieri e polizia stanno scortando fino a Ravanusa l’autobus con i tifosi della Sancataldese, mentre numerosi altri sono ancora presenti nei pressi dello stadio, per riportare l’ordine.