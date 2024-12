Sconti aerei Sicilia: aderisce anche Ita Airwais

Condividi

Adesione eccellente da parte dell’ex Alitalia agli sconti aerei del 50 per cento a favore dei residenti o nati in Sicilia per i rientri natalizi e le ripartenze. I dettagli.

Si amplia la platea dell’offerta degli sconti aerei, appena aumentati dal 25 al 50 per cento, a favore dei cittadini residenti o nati in Sicilia per i rientri natalizi contro il caro voli. Adesione eccellente da parte dell’ex Alitalia, la compagnia di bandiera, adesso Ita Airways, che sconterà della metà i propri biglietti d’imbarco fino al 6 gennaio 2025.

E in una nota diffusa dalla stessa compagnia si legge: “E’ già possibile acquistare sul nostro sito i biglietti aerei per i voli nazionali diretti e senza scalo da e per gli aeroporti siciliani di Palermo e Catania con lo sconto pari al 50% applicato sul costo totale del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori”. E poi si aggiunge: “Ita Airwais riconosce il lavoro della Regione Siciliana nel favorire la mobilità dei cittadini dell’isola e conferma la sua attenzione per i passeggeri siciliani fuori sede che vorranno riunirsi con le proprie famiglie durante le festività”.

E poi, ancora più nel dettaglio tecnico, si spiega: “Per usufruire dell’offerta bisogna seguire questi passaggi. In fase di prenotazione indicare la condizione di residente o nato in Sicilia cliccando sul pulsante “Tariffe Residenti Sicilia” sul sito o App della compagnia. Inserire gli estremi del documento di riconoscimento nella schermata dei dati passeggeri. Lo sconto sarà visualizzato durante il flusso di acquisto e applicato in fase di pagamento. Lo sconto vale per i voli tra gli aeroporti siciliani e tutti gli aeroporti italiani, ma la procedura automatica è operativa unicamente per i voli da Catania e Palermo verso Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa. I clienti che acquistano online un biglietto per volare da Catania e Palermo verso altri aeroporti possono beneficiare dello sconto, ma dovranno chiedere il rimborso sull’apposita piattaforma della Regione Siciliana “Siciliapei” ( https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli )”. La Regione ha inoltre allestito un servizio di assistenza telefonica al numero 0918488653 o con mail infocarovoli@regione.sicilia.it . A breve anche Aeroitalia dovrebbe adeguare i sistemi elettronici e consentire lo sconto diretto al momento della prenotazione.