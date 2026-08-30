Scippo in strada a Licata, donna derubata della borsa: nei guai un operaio

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Paura per una donna di circa 50 anni che, mentre si trovava a pochi passi dalla propria abitazione, è stata avvicinata da un uomo che le ha portato via la borsa.

L’episodio si è verificato in una traversa di corso Serrovira, a Licata. La donna, che lavora come badante, stava percorrendo la strada quando sarebbe stata raggiunta alle spalle dal malvivente, che dopo averle sottratto la borsa si sarebbe rapidamente allontanato.

Nel contenitore erano custoditi alcuni documenti personali, le chiavi e una somma di denaro contante di circa 200 euro.

La vittima ha immediatamente raccontato quanto accaduto ai carabinieri, fornendo agli investigatori gli elementi utili per risalire all’autore del gesto. I militari hanno avviato gli accertamenti e, in breve tempo, sarebbero riusciti a identificare il presunto responsabile.

Si tratta di un operaio trentenne, originario del Marocco e residente a Licata. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.

La donna, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche, anche se lo scippo le ha provocato un forte stato di agitazione e paura. Sono ora gli ulteriori accertamenti a dover chiarire tutti gli aspetti della vicenda.