Scippo in centro ad Agrigento, denunciato un 22enne “tifoso del Palermo”

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Un 22enne tunisino residente ad Agrigento è stato denunciato dalla polizia per furto con strappo dopo avere scippato il cellulare a un uomo di 57 anni nei pressi di Porta di Ponte. Il giovane ha agito da solo, sorprendendo la vittima alle spalle e strappandole il telefono dalle mani, ma è stato rapidamente rintracciato dai poliziotti grazie a un particolare decisivo: durante il colpo indossava una maglia del Palermo Calcio. Al momento dell’identificazione aveva ancora con sé il cellulare appena rubato, poi recuperato dalla polizia.