Scippata una anziana donna in pieno centro

Ad Agrigento, in via San Vito, un uomo travisato con un cappuccio ha scippato la borsa ad una pensionata di 88 anni. Dentro vi sono stati 1000 euro, appena prelevati da un bancomat. Ha sporto denuncia ai Carabinieri. Probabilmente lui si è accorto del prelievo di denaro, ha pedinato la donna e l’ha assalita a fine di rapina. Indagini sono in corso.
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