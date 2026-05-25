Scippa un’anziana nel centro storico di Agrigento e usa il suo bancomat: arrestato 55enne

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L’uomo è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Recuperata la borsa della vittima, mancavano circa 200 euro.

Momenti di paura nel centro storico di Agrigento, dove una donna anziana è stata vittima di uno scippo avvenuto lo scorso 20 maggio. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di furto con strappo, utilizzo indebito di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la vittima aveva immediatamente contattato il numero di emergenza 112 dopo essere stata derubata della propria borsa da uno sconosciuto.

Determinanti per le indagini sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito agli agenti di ricostruire la dinamica dello scippo e identificare rapidamente il presunto autore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti mentre indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante il colpo. Nel corso della perquisizione personale gli agenti hanno trovato una carta bancomat appartenente alla vittima.

Portato negli uffici della Questura, il 55enne avrebbe inoltre fornito indicazioni utili per il recupero degli effetti personali della donna. Dagli accertamenti successivi è emerso che il sospettato avrebbe utilizzato il bancomat sottratto per acquistare sigarette in due diverse tabaccherie.

Nel pomeriggio dello stesso giorno la polizia ha ritrovato la borsa dell’anziana nei pressi del luogo dello scippo. All’interno erano presenti le chiavi e il portafogli, ma mancavano circa 200 euro in contanti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini proseguono e, come previsto dalla legge, la responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.