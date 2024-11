Sciopero dei medici, aderiscono anche i camici bianchi siciliani

Condividi

Anche i medici siciliani aderiscono oggi allo sciopero nazionale di 24 ore. Il segretario regionale della Confederazione italiana medici ospedalieri, Giuseppe Bonsignore, commenta: “Questo sciopero assume una valenza maggiore in Sicilia dove il sistema sanitario è in maggiore sofferenza rispetto alle altre regioni d’Italia. Per fronteggiare la gravissima crisi della sanità pubblica, dovuta alla carenza di medici, il Governo Meloni, sulla scia di quelli precedenti, ha messo in campo una serie di misure per rendere più allettante il lavoro negli ospedali pubblici ed evitare la continua emorragia di personale che sceglie di fuggire nel privato o all’estero. Si è scelto di puntare su incentivi economici che, visto che gli stipendi dei medici italiani sono agli ultimi posti della classifica europea, rappresentano pur sempre una piccola boccata d’ossigeno per i medici italiani pubblici. Per tutti i medici italiani? No, solo per quelli che operano al di là dello stretto di Messina”.