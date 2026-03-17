Sciolta la Fondazione 2025

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E’ stata sciolta la Fondazione Agrigento 2025, istituita in occasione dell’anno di “Capitale della cultura”. La decisione, legata alla non più ragion d’essere, è stata assunta nel corso di un’assemblea dei soci, in presenza della presidente, Maria Grazia Cucinotta, e del sindaco Franco Miccichè. E’ stato rilevato inoltre un disavanzo di circa 600.000 euro che rientreranno nelle casse del Comune non appena il Consiglio comunale approverà la delibera di scioglimento della Fondazione. Commissario liquidatore è stato designato il direttore della Fondazione, l’architetto Giuseppe Parello.