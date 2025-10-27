Sciacca, viveva in casa con 25 cani; il Comune sgombera l’immobile

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 41

Gli animali erano di fatto detenuti in cattività e, di conseguenza, in precarie condizioni igienico sanitarie. 25 cani alloggiati in un immobile di civile abitazione a Sciacca

SCIACCA- Una situazione che andava avanti da diverso tempo e che più volte era stata oggetto di vibrate proteste e lamentele da parte dei vicini di casa della titolare dell’appartamento in questione. I 25 cani erano di fatto detenuti in cattività e, di conseguenza, in precarie condizioni igienico sanitarie. E’ stato effettuato lo sgombero in contrada Isabella a seguito di una di un’apposita ordinanza del sindaco. La vicenda andava avanti da anni e più volte era stata oggetto di forti proteste e lamentele da parte dei vicini di casa della titolare dell’appartamento in questione.

L’intervento di sgombero è stato effettuato dagli accalappiacani del comune assistiti dagli agenti dalla polizia municipale e in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Sciacca. In passato, quando le autorità avevano provato ad intervenire, la proprietaria dell’abitazione aveva opposto esistenza contro i provvedimenti di sgombero. La stessa cosa ha tentato di fare anche oggi, ma stavolta l’operazione è stata portata regolarmente a termine. I cani sono stati trasferiti nei canili con i quali il comune di Sciacca è convenzionato, dove saranno sottoposti a controlli clinici e veterinari e naturalmente saranno accuditi nel rispetto delle norme sui diritti degli animali.

Notizie correlate

Leave a Comment