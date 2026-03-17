Sciacca, uomo ferito a coltellate

A Sciacca nel centro storico un uomo di 27 anni è stato aggredito e ferito da alcune coltellate. Il saccense, noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. E’ stato poi dimesso e interrogato dai poliziotti del locale Commissariato. Indagini sono in corso per risalire all’aggressore e al movente dell’aggressione.
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