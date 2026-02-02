Sciacca, truffa ad anziani da 50.000 euro

Condividi

Visualizzazioni 138

Truffa ad anziani, bersaglio a Sciacca, una pensionata di 84 anni è caduta nella trappola di un falso carabiniere che le ha telefonato raccontandole che suo marito aveva noleggiato un’automobile usata per commettere una rapina. E che avrebbe dovuto verificare se i gioielli in casa di lei corrispondessero a quelli rubati. Si è presentato a casa e lei gli ha consegnato i gioielli, che le sarebbero stati riconsegnati se fossero risultati “puliti”. Bottino di circa 50.000 euro. Sporta denuncia. Indagini in corso.