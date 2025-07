Sciacca, trasferito in carcere un presunto stalker

Condividi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e ha trasferito in carcere un uomo di 42 anni di Sciacca. A lui è stato già imposto il divieto di avvicinamento all’ex moglie e applicato il braccialetto elettronico. Ebbene, lui non sempre ha ricaricato il braccialetto, e per due volte ha violato il divieto di avvicinamento alla donna che, peraltro, ha segnalato che lui avrebbe premeditato un agguato mentre lei fosse stata con il suo compagno. Ecco perché adesso è stato carcerato.