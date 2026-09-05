Sciacca, stop alla galleria Belvedere almeno per quattro anni

A Sciacca da lunedì 14 settembre la galleria Belvedere lungo la strada statale 115 sarà chiusa al traffico per la demolizione e la ricostruzione, con un cantiere destinato a durare circa quattro anni. Il traffico sarà deviato sulla viabilità urbana attraverso via Ferraro, via Lioni, viale Siena, via Pompei e un tratto di via Alcide De Gasperi. Il Comune ha predisposto raccordi e nuova segnaletica per gestire l’aumento dei veicoli. L’opera, finanziata da Anas con 16 milioni di euro, punta a rendere più sicuro e funzionale uno dei principali collegamenti della città. Attesi possibili rallentamenti e disagi alla circolazione.
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