Sciacca, stop ad un bar per 15 giorni

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar a Sciacca perché i poliziotti del locale Commissariato hanno riscontrato la frequenza in maniera abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale come rapina e furto aggravato, reati in materia di stupefacenti, evasione, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.