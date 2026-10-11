Sciacca, scooter in fiamme nella notte: il proprietario è ai domiciliari

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Un incendio ha danneggiato uno scooter Honda appartenente a un 24enne di Sciacca, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Sull’episodio sono in corso le indagini per chiarire l’origine del rogo.

L’allarme è scattato durante la notte, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme e il fumo, chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non è stata chiarita la causa dell’incendio. Gli investigatori stanno verificando ogni possibile pista, senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella di un eventuale gesto doloso.

Non risultano, allo stato, elementi che consentano di collegare il rogo alla condizione giudiziaria del proprietario. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire che cosa abbia provocato le fiamme.