Sciacca, ritrovato l’uomo scomparso da alcuni giorni

Era in spiaggia e stava tranquillamente passeggiando Calogero Lombardo, il saccense di 59 anni di cui non si avevano più notizie da giovedi scorso. Lo hanno trovato i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che questa mattina setacciavano la zona di Maragani insieme a forze dell’ordine e protezione civile. L’uomo è in ottime condizioni ma per precauzione è stato sottoposto a controlli da parte dei sanitari del 118. Il vicesindaco Valera Gulotta, che ha coordinato le ricerche, ringrazia il personale della Protezione civile comunale con il suo funzionario Gianmarco Alì, i Vigili del Fuoco, le associazioni di volontariato, la Croce Rossa, i Carabinieri per l’impegno encomiabile, senza sosta, che ha condotto al risultato auspicato da tutti: “Siamo felici che il signor Calogero stia bene e che sia finita nel migliore dei modi l’attesa dei familiari”.