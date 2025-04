Sciacca, rinvenuto un cadavere tra gli scogli

Condividi

A Sciacca tra gli scogli a Capo San Marco è stato rinvenuto il cadavere di un uomo a seguito della segnalazione di un turista inglese in canoa nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero. Si ipotizza che si tratti di un immigrato. Il corpo, decomposto, non è riconoscibile. Indagini più approfondite sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica saccense. I vigili del fuoco hanno faticato non poco per recuperare il cadavere, in un luogo impervio.