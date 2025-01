Sciacca, rinvenuta morta una donna di 70 anni

Condividi

A Sciacca, sulla spiaggia di Lumia, è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 70 anni di Sciacca, riversa sulla sabbia, senza vestiti. Nei pressi del corpo senza vita è stata trovata l’automobile di lei posteggiata. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari. E’ privilegiata l’ipotesi del suicidio. La salma è stata trasferita al cimitero in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica. Pochi giorni addietro, ancora a Sciacca, è stato scoperto il cadavere di un agricoltore di 58 anni annegato in un suo pozzo profondo cinque metri in contrada Raganella.