Sciacca, rapinato commerciante di ortofrutta: banditi armati fuggono con 10 mila euro

Momenti di paura a Sciacca per un commerciante di ortofrutta di 55 anni, vittima di una violenta rapina mentre si stava recando in banca per depositare l’incasso giornaliero. L’uomo, dopo un’intera giornata di lavoro, probabilmente come d’abitudine avrebbe utilizzato la cassa continua quando è stato avvicinato da due malviventi.

I rapinatori, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, sono entrati in azione martedì sera, antivigilia di Natale, in via Cansalamone. In pochi istanti hanno bloccato il commerciante, lo hanno minacciato e si sono impossessati di circa 10 mila euro in contanti, per poi dileguarsi rapidamente.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che l’uomo possa essere stato seguito e che le sue abitudini quotidiane fossero state osservate nei giorni precedenti. Un’ipotesi ritenuta plausibile dagli investigatori, anche in considerazione del periodo natalizio, quando gli acquisti aumentano e gli incassi dei commercianti risultano più consistenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio eventuali immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze di possibili testimoni.