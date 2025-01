Sciacca, picchiato e rapinato un immigrato

Condividi

A Sciacca in via Conzo è accaduto che un immigrato è stato aggredito e picchiato a fine di rapina da due malviventi. E’ stato costretto a consegnare il denaro in suo possesso, poche decine di euro. Il 40enne nordafricano è stato soccorso all’ospedale “Giovanni Paolo secondo”. Ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. Indagini sono in corso avvalendosi, eventualmente, anche di video di telecamere di sorveglianza se presenti nella zona dell’atto delittuoso.