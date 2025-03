Sciacca, pensionata raggirata e derubata

Condividi

A Sciacca è accaduto che una donna, con il pretesto “Mi è caduto l’iPod nel suo balcone, devo riprenderlo”, e spacciandosi come una vicina di casa, è entrata nell’appartamento di un’anziana ultraottantenne. Si sono recate sul balcone, hanno cercato, nulla: “Forse è caduto in strada, la saluto”. Ebbene, in tale frangente di tempo altre ignote mani hanno rovistato in camera da letto e rubato tutti i gioielli trovati, per un valore stimato in circa 8.000 euro. La pensionata ha telefonato alla Polizia. Indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo.