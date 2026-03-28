Sciacca, l’incubo ricostruzione “Galleria Belvedere”

Redazione
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Si prospettano gravi disagi nella viabilità lungo la strada statale 115 in territorio di Sciacca per l’avvio del cantiere, appaltato da Anas, per la demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere, lunga 280 metri. La durata dei lavori prevista è di 4 anni, per un investimento di oltre 16 milioni di euro. Per ovviare, la circolazione stradale da e per Trapani attraverserà parte del centro abitato saccense, tra la contrada Ferraro e la via De Gasperi. L’interruzione stradale è ritenuta da tanti molto disagevole, anche perché nei pressi del cantiere vi sono l’ospedale Giovanni Paolo II e la Caserma dei Vigili del fuoco.

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