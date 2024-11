Sciacca, furto in abitazione per circa 10.000 euro

Condividi

A Sciacca, in via Ferraro, ignoti malviventi, approfittando che al momento non vi fosse nessuno all’interno, sono entrati in un’abitazione e, rovistando tra gli arredi, hanno rubato diversi oggetti preziosi, per un valore di circa 10.000 euro. La proprietaria, una casalinga di 55 anni, rientrando a casa e accortasi di quanto accaduto, ha telefonato ai Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto. Non vi sarebbe alcuna traccia di scasso, di effrazione. Indagini in corso.