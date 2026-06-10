Sciacca, furto di cavi di rame in un Resort

A Sciacca in contrada Sovareto ignote mani hanno tranciato e rubato cavi di rame in un Resort turistico. I danni ammonterebbero a circa 25.000 euro. Il titolare della struttura ha sporto denuncia ai poliziotti del locale Commissariato. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili del furto. Utili potrebbero rivelarsi i sistemi di videosorveglianza, se presenti nella zona.
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