Sciacca, foglio di via per tre anni notificato a quattro romeni

Condividi

Visualizzazioni 180

A Sciacca i poliziotti del locale Commissariato hanno notificato un foglio di via obbligatorio per i prossimi tre anni a quattro giovani romeni, che sono stati anche denunciati. Loro, tra due uomini e due donne, già noti alle forze dell’ordine, a margine di una perquisizione all’interno della loro automobile, sono stati colti in possesso di vari oggetti atti allo scasso. Non è da escludere che siano stati prossimi a compiere dei furti in città.