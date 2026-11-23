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Un intervento tempestivo degli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Sciacca ha evitato una tragedia lungo la strada statale 115, in prossimità del viadotto Carboj.

L’episodio si è verificato il 16 novembre scorso, quando una pattuglia, impegnata in un servizio di vigilanza, ha notato una persona che camminava a piedi sulla carreggiata, in un tratto particolarmente pericoloso.

Insospettiti dalla situazione, i poliziotti si sono immediatamente fermati per verificare le condizioni dell’uomo, apparso sin da subito in forte stato di agitazione. Pochi istanti dopo, la situazione è precipitata: la persona ha scavalcato il guardrail, manifestando l’intenzione di togliersi la vita.

Determinante la prontezza degli agenti, che sono riusciti ad avviare un dialogo con l’uomo, conquistandone la fiducia e convincendolo a desistere. Grazie alla loro capacità di intervento e alla sensibilità dimostrata, sono riusciti a riportarlo in sicurezza e a tranquillizzarlo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico la persona e l’ha accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Le sue condizioni sono state giudicate stabili dai medici.

Un intervento che va oltre il semplice servizio di controllo del territorio e che testimonia il valore umano e professionale degli uomini della Polizia di Stato, capaci di intervenire con lucidità e sensibilità anche nei momenti più delicati.

Chiunque stia attraversando un momento di difficoltà può chiedere aiuto chiamando il Numero unico di emergenza 112 o rivolgendosi ai servizi sanitari e alle linee di supporto psicologico presenti sul territorio.