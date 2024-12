Sciacca, donna subisce scippo della borsa

Condividi

A Sciacca, in via Goletta, una donna è stata assalita da un giovane a piedi e a volto scoperto, che gli ha scippato la borsa. Magro il bottino: pochi spiccioli. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato. Indagini sono in corso, avvalendosi, se presenti nella zona, anche dei sistemi di video – sorveglianza.