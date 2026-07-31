Sciacca, cuccioli morti sul terrazzo: respinta la richiesta di domiciliari per padre e figlio

Il tribunale di Sciacca ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari per l’uomo di 68 anni e il figlio di 41 anni, indagati per la morte dei cuccioli sul terrazzo sotto il sole e senz’acqua in un’abitazione del quartiere San Michele a Sciacca. Per il padre non sono stati riscontrati gravi indizi di colpevolezza: durante l’interrogatorio ha dichiarato che della gestione degli animali si è sempre occupato esclusivamente il figlio. Nei confronti del figlio, invece, l’ipotesi di reato è stata ridimensionata in maltrattamento di animali aggravato dalla morte degli stessi. L’uomo si è giustificato sostenendo di recarsi nell’abitazione due volte al giorno per occuparsi dei cani.
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