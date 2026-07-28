Sciacca, cuccioli morti sul terrazzo: interrogati padre e figlio, la Procura chiede i domiciliari

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Prosegue l’inchiesta sulla morte di quattro cuccioli trovati senza vita su un terrazzo di un’abitazione nel quartiere San Michele di Sciacca. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per due persone: un uomo di 41 anni e il padre sessantottenne, entrambi indagati con l’accusa di maltrattamento e uccisione di animali d’affezione.

Nelle scorse ore, al Tribunale di Sciacca, si è svolto l’interrogatorio preventivo davanti al giudice, chiamato adesso a valutare la richiesta di misura cautelare avanzata dagli inquirenti. La decisione è attesa nei prossimi giorni.

Durante l’udienza, il padre ha risposto alle domande del magistrato, sostenendo di non essere il responsabile della gestione degli animali e di aver lasciato tale compito al figlio. Il quarantunenne, invece, ha scelto di non rispondere alle domande, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee affermando di recarsi nell’abitazione due volte al giorno per dare da mangiare e assistere i cani.

L’indagine prende spunto dal drammatico ritrovamento dei quattro cuccioli morti sul terrazzo dell’immobile. All’interno della stessa abitazione erano stati inoltre trovati altri due cuccioli, la madre e due cani adulti, tutti in condizioni di forte sofferenza, aggravate dalle elevate temperature registrate nei giorni precedenti.

Secondo la Procura, gli elementi raccolti configurerebbero il reato di uccisione di animali nella forma aggravata, oltre a quello di maltrattamento. La richiesta di applicazione degli arresti domiciliari è motivata anche dal presunto rischio che possano verificarsi nuovi episodi analoghi.

Sarà ora il giudice a stabilire se accogliere la richiesta della Procura oppure respingerla, decidendo sulle misure cautelari nei confronti dei due indagati.