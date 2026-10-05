Sciacca, confermata condanna per violenza sessuale

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La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione a carico di Mohamed Elhasha, egiziano di 28 anni, imputato di due episodi di violenza sessuale avvenuti in un appartamento in piazza Carmine a Sciacca. Lui avrebbe aggredito una delle due giovani colombiane presenti nell’abitazione e avrebbe preteso per due volte un rapporto sessuale senza pagare. Contestato anche un tentativo di violenza nei confronti dell’altra donna, che avrebbe reagito all’aggressione. Il difensore, l’avvocato Calogero Lanzarone, ha sostenuto che i rapporti fossero consenzienti e che il secondo episodio fosse riconducibile a un litigio.