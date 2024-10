Sciacca, condannato egiziano per avere aggredito due donne colombiane

Condividi

Visualizzazioni 122

Il pubblico ministero di Sciacca, Alberto Gaiatto, ha invocato la condanna a 7 anni e 7 mesi di carcere a carico di un egiziano di 25 anni, Mohamed Elhasha, già arrestato allorchè avrebbe picchiato due donne colombiane per non pagare dei rapporti sessuali. Sarebbe accaduto in un appartamento in piazza Carmine a Sciacca. Sono state le due presunte vittime delle aggressioni a denunciare l’uomo, a lavoro come pescatore. Prossima udienza il 5 marzo per l’arringa difensiva.