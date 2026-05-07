Sciacca, Bruno Fasciana alla guida del Tribunale: “Difendere questi uffici è una priorità”

Cambio ai vertici del Tribunale di Sciacca, dove si è insediato il nuovo presidente Bruno Fasciana. Magistrato di 65 anni, Fasciana arriva dalla quarta sezione del Tribunale di Palermo e raccoglie il testimone lasciato da Antonio Tricoli.
Nel corso della cerimonia di insediamento, il nuovo presidente ha affrontato uno dei temi più delicati legati al futuro degli uffici giudiziari territoriali: la revisione della geografia giudiziaria. Fasciana ha espresso una posizione netta contro eventuali ipotesi di ridimensionamento del presidio giudiziario saccense, definendo un errore gravissimo qualsiasi scelta che possa compromettere l’attività del tribunale.
Secondo il magistrato, il presidio di Sciacca svolge un ruolo fondamentale per un’area ampia e complessa della provincia, garantendo vicinanza ai cittadini e funzionalità dei servizi giudiziari.
Fasciana ha inoltre avanzato l’idea di una possibile estensione della circoscrizione del tribunale, includendo alcuni comuni attualmente assegnati al Tribunale di Termini Imerese. Una proposta che, secondo il neo presidente, risponderebbe meglio a criteri territoriali e logistici, considerato che diverse località risultano più vicine a Sciacca rispetto a Palermo.
Nel suo intervento, il magistrato ha annunciato la volontà di avviare un dialogo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per discutere il futuro dell’ufficio giudiziario e individuare soluzioni condivise a tutela del territorio.
L’arrivo di Fasciana segna così l’inizio di una nuova fase per il tribunale saccense, da anni al centro del dibattito sulla riorganizzazione nazionale della giustizia.