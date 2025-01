Sciacca, autopsia sui due cadaveri scoperti nei giorni scorsi

Condividi

Visualizzazioni 83

La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto l’autopsia, in esecuzione oggi, su entrambi i cadaveri scoperti nei giorni scorsi. Si tratta della donna di 70 anni trovata morta sulla spiaggia in località Lumia, e l’agricoltore di 58 anni recuperato morto in un pozzo profondo cinque metri in un appezzamento di terreno di sua proprietà in contrada Raganella. Nel frattempo proseguono le indagini. Le piste investigative privilegiate sono il suicidio o l’incidente.