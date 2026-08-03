Sciacca, arrestato un “ladro di elettrodomestici”

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Un uomo di 27 anni di Sciacca è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso dopo una serie di colpi ai danni di negozi e abitazioni private. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lui avrebbe puntato sugli elettrodomestici, sollevando preoccupazione tra commercianti e residenti. L’arresto, ai domiciliari, è scattato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca.