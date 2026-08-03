Sciacca, arrestato un “ladro di elettrodomestici”

Un uomo di 27 anni di Sciacca è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso dopo una serie di colpi ai danni di negozi e abitazioni private. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lui avrebbe puntato sugli elettrodomestici, sollevando preoccupazione tra commercianti e residenti. L’arresto, ai domiciliari, è scattato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca.
Notizie correlate
-
Tribunale di Agrigento, raggiunti gli obiettivi PNRR: la Cgil apprezza il lavoro su personale e organizzazioneCondividi Visualizzazioni 123 La Cgil di Agrigento esprime apprezzamento per i risultati ottenuti dal Tribunale cittadino,...
-
EgoGreen sostiene South Kensington nella Palermo-Montecarlo 2026: al via la sfida nel MediterraneoCondividi Visualizzazioni 232 EgoGreen conferma il proprio impegno a sostegno dello sport e delle eccellenze del...
-
Agrigento, don Giuseppe Vecchio è il nuovo parroco dell’Unità Pastorale B.M.V. di Fatima e B.M.V. del CarmeloCondividi Visualizzazioni 340 L’Unità Pastorale Beata Maria Vergine di Fatima e Beata Maria Vergine del Carmelo...