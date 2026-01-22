Sciacallaggio senza vergogna: rubare nel dolore è il punto più basso dell’umanità

Condividi

C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato. Un confine morale netto, invalicabile, che separa la semplice illegalità dalla totale assenza di dignità. Quel limite è lo sciacallaggio. E quanto accaduto la scorsa notte al chiosco “La Perla”, sul lungomare di San Leone, ne è l’ennesima, vergognosa dimostrazione.

Un locale già devastato dal ciclone Harry, simbolo di sacrifici spazzati via in poche ore di furia naturale, è diventato il bersaglio di chi ha pensato bene di approfittare del disastro per tentare di rubare qualche bottiglia di alcolici. Non la fame, non il bisogno, ma la pura e semplice avidità. Rubare mentre altri contano i danni, mentre intere famiglie e imprenditori cercano di rialzarsi, è un gesto che offende l’intera comunità.

Parliamo di un atto che va oltre il reato: è un insulto al lavoro, alla sofferenza, alla solidarietà. È il volto più spregevole di chi, invece di aiutare, infierisce. Di chi vede nelle macerie un’opportunità e non una tragedia.

Solo il tempestivo intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nel controllo del territorio proprio a tutela delle zone colpite, ha impedito che l’ennesima ferita venisse inferta a chi già ha perso tanto. Il tentativo di fuga, tanto maldestro quanto rivelatore, è l’epilogo coerente di un’azione vile.

San Leone, come tante altre realtà colpite dal maltempo, ha bisogno di rispetto, di protezione e di solidarietà concreta. Non di sciacalli. Episodi come questo devono essere condannati senza esitazioni, perché tollerare anche solo moralmente simili comportamenti significa accettare che il dolore altrui diventi terreno di caccia.