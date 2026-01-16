Schifani tratta con Bruxelles per un miliardo di euro per il lavoro in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è impegnato a trattare con la Commissione Europea per ottenere un miliardo di euro da destinare alle imprese siciliane attraverso un piano di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato. L’obiettivo è utilizzare parte dei 2,15 miliardi di euro di avanzo di amministrazione per incentivare le assunzioni nelle aziende siciliane. Schifani ha già avviato una task force per accelerare le trattative con Bruxelles, con l’intento di stimolare l’aumento del Prodotto interno lordo siciliano, previsto di mezzo punto percentuale all’anno dal 2026 al 2028. Nel frattempo Schifani lavora anche sull’estensione del “south working” ai giovani siciliani all’estero e su iniziative per promuovere il turismo nei mesi invernali, attraverso pacchetti turistici e un modello pubblico-privato. Il “south working” è il lavoro remoto svolto da persone che vivono al Sud Italia, ma per aziende situate altrove.
Notizie correlate
-
Vicenda Ecua, il cartello Sociale ha incontrato il PrefettoCondividi Visualizzazioni 105 Il Cartello sociale, al termine dell’incontro con il prefetto di Agrigento, dott. Salvatore...
-
Invocati 12 anni di carcere per l’autista di Messina DenaroCondividi Visualizzazioni 169 Il sostituto procuratore generale di Palermo, Carlo Marzella, ha invocato alla Corte d’Appello...
-
Intrattenimento e sicurezza, controlli della Polizia: sospesa un’attivitàCondividi Visualizzazioni 223 La Polizia di Stato della Questura di Agrigento ha effettuato, nei giorni scorsi, mirati...