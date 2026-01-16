Schifani tratta con Bruxelles per un miliardo di euro per il lavoro in Sicilia

Condividi

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è impegnato a trattare con la Commissione Europea per ottenere un miliardo di euro da destinare alle imprese siciliane attraverso un piano di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato. L’obiettivo è utilizzare parte dei 2,15 miliardi di euro di avanzo di amministrazione per incentivare le assunzioni nelle aziende siciliane. Schifani ha già avviato una task force per accelerare le trattative con Bruxelles, con l’intento di stimolare l’aumento del Prodotto interno lordo siciliano, previsto di mezzo punto percentuale all’anno dal 2026 al 2028. Nel frattempo Schifani lavora anche sull’estensione del “south working” ai giovani siciliani all’estero e su iniziative per promuovere il turismo nei mesi invernali, attraverso pacchetti turistici e un modello pubblico-privato. Il “south working” è il lavoro remoto svolto da persone che vivono al Sud Italia, ma per aziende situate altrove.