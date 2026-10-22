Schifani su “stato di avanzamento” variazioni bilancio

Redazione
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Il presidente della Regione, Renato Schifani, interviene nel merito dello stato di avanzamento dell’esame delle Variazioni di bilancio all’Assemblea Regionale, e afferma: “Abbiamo ascoltato e accolto le istanze emerse in questi giorni sul caro vita e sul caro carburanti, destinando nuove risorse alle famiglie, alle imprese e ai settori in difficoltà, dall’agricoltura alla pesca e all’autotrasporto. Il miglioramento dei conti regionali, frutto del lavoro costante del nostro governo, ci permette di dare risposte concrete e mantenere gli impegni assunti con i siciliani. Ringrazio il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per la conduzione dei lavori, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per la sintesi assicurata in commissione e in Aula e i deputati della maggioranza per il senso di responsabilità dimostrato e il costante impegno a sostegno delle proposte del governo. La coalizione sta affrontando questo passaggio con compattezza e sono fiducioso che saprà portare a compimento la manovra”.

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