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Il presidente della Regione, Renato Schifani, interviene a seguito dell’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge delega che prevede il ripristino dell’elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali. E afferma: “Restituire ai cittadini la scelta di chi guida le Province significa dare più forza e rappresentanza ai territori. Per questo accolgo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega. E’ una decisione che conferma la validità di una battaglia politica che portiamo avanti con convinzione fin dall’inizio della legislatura. Abbiamo inserito il ritorno al voto diretto nel nostro programma di governo, e presentato più volte all’Assemblea proposte per realizzarlo. La mia posizione è sempre stata chiara: le Province devono avere una guida legittimata dal consenso popolare, che risponda direttamente alle comunità delle proprie decisioni. Auspico adesso un rapido percorso parlamentare, e che anche in Sicilia si possa portare a compimento questo impegno. Come ho già chiesto, mi auguro che all’Ars il confronto si svolga con voto palese, perché su una riforma che riguarda la partecipazione democratica ciascuno deve assumersi apertamente la responsabilità delle proprie scelte”.