Schifani smentisce le ipotesi di voto anticipato

Il presidente della Regione, Renato Schifani, smentisce le indiscrezioni, o le pressioni, per il voto anticipato, e al Tg Rai Sicilia ha affermato: “Non vedo per quale motivo si dovrebbe votare prima. Le mie dimissioni non sono all’ordine del giorno perché sto lavorando e i risultati si vedono. Per non dire che la mozione di sfiducia presentata nei miei confronti lo scorso dicembre si è conclusa con un misero 21 a 46. Lavorare bene può suscitare da un lato qualche mal di pancia e dall’altro dare fastidio a qualcuno, visto che sto cercando, e ci riuscirò, di realizzare i termovalorizzatori”.
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