Schifani: riforma della dirigenza regionale, percorso condiviso con le parti sociali e nuove risorse per il personale

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La riforma della dirigenza regionale, il presidente Schifani: “Percorso condiviso con le parti sociali e nuove risorse per il personale”.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha confermato che il percorso di riforma della dirigenza prosegue attraverso il confronto con le parti sociali e con la discussione degli emendamenti già avviata in commissione Affari istituzionali dell’Ars, dove sarà esaminata la revisione dell’impianto normativo che prevede la reintroduzione della doppia fascia dirigenziale. Nel corso dell’incontro a Palazzo d’Orleans con i sindacati, alla presenza dell’assessore alla Funzione pubblica Elisa Ingala, del segretario generale Ignazio Tozzo, del capo di gabinetto e dei dirigenti regionali, il governo ha illustrato anche le linee guida per il rinnovo contrattuale 2025-2027 del comparto e della dirigenza, con l’inserimento di misure specifiche per il Corpo forestale, l’incremento del valore del buono pasto e l’estensione delle tutele al personale dirigenziale. Le proposte saranno ora trasmesse all’Aran per l’avvio della contrattazione.

È stato inoltre annunciato un incremento di dieci milioni di euro per il 2026 destinato al personale regionale, con possibili interventi su indennità di amministrazione, welfare aziendale e previdenza complementare. Schifani ha ribadito la disponibilità del governo ad accogliere ulteriori proposte dei sindacati, sottolineando l’importanza del dialogo sociale e il valore del lavoro pubblico per l’efficienza della macchina amministrativa. Il presidente ha infine richiamato le misure già adottate dall’esecutivo, tra cui lo sblocco delle assunzioni dopo trent’anni, il rinnovo dei contratti arretrati e l’avvio delle progressioni verticali ferme da oltre due decenni.