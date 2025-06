Schifani revoca l’incarico al commercialista Sciacchitano coinvolto nello scandalo appalti sanità siciliana

Condividi

Antonino Sciacchitano era consulente di diverse Asp siciliane e presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance regionale

La Regione Siciliana ha revocato ogni incarico ad Antonino Sciacchitano, il commercialista presunto capo del comitato d’affari che avrebbe governato illecitamente gli appalti della sanità siciliana. Lavori per 130 milioni di euro quelli finiti nel mirino della Guardia di finanza. Sciacchitano era consulente di diverse Aziende sanitarie siciliane, alla guida del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo e anche presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance regionale. A seguito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, la Presidenza della Regione ha revocato l’incarico di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance regionale. La decisione è stata presa dopo la notifica all’amministrazione dello stralcio dell’ordinanza del Gip di Palermo, che ha disposto per Sciacchitano gli arresti domiciliari e la sospensione per un anno dai pubblici uffici.