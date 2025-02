Schifani punta alla ricandidatura

Condividi

Il presidente della Regione non nasconde la volontà di ricandidarsi nel 2027, e ciò non per carrierismo bensì per esigenze programmatiche. Schifani infatti ha ribadito: “Il mio è un impegno difficilmente realizzabile in una sola legislatura, e che presuppone tempi più ampi. Se ci si deve occupare seriamente della Sicilia occorrono, come minimo, dieci anni se non di più. Il mio è un impegno di doppia legislatura perché ho portato e sto portando avanti dinamiche di alta strategia innovativa, che naturalmente non si possono consumare in pochi anni. Riterrei un errore abbandonare questo percorso, per il quale mi sto spendendo molto con un Governo di coalizione e con il convinto sostegno del Governo nazionale che ci sta dando una grande mano. Ovviamente ne discuteremo all’interno dell’alleanza, trattandosi di scelte che presuppongono piena condivisione, ma sono fiducioso”.