Schifani: “Mozione di sfiducia? Sono tranquillo”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene a fronte della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni all’Assemblea Regionale. E commenta: “Mi risulta che le opposizioni stiano ancora raccogliendo le firme: sono stupito di questo. Hanno fatto una conferenza stampa senza averle. Sicuramente le raccoglieranno. Attendiamo la raccolta delle firme e poi noi faremo la nostra parte dicendo il nostro pensiero politicamente in Aula. Sono tranquillo”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)