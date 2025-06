Schifani: “Lavoro per i siciliani, nella prospettiva di due mandati”

Condividi

Schifani: “Ricandidatura scontata. Lavoro per i siciliani nella prospettiva di due mandati”. L’intervento ruotante anche su altri argomenti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, apprezza l’approvazione in Assemblea della manovra finanziaria da circa 50 milioni di euro. “Sono provvedimenti utili”. E tra l’altro rivendica il rifinanziamento della legge sulla povertà, per 5 milioni di euro. Poi i fondi per la sanità privata convenzionata, il caro voli, i rifiuti, i consorzi di bonifica. Schifani plaude all’atteggiamento responsabile e costruttivo dell’opposizione. Poi sottolinea che il Prodotto interno lordo in Sicilia aumenta più che nelle altre regioni, come riscontrato dall’Istat e dalle principali agenzie di rating. E che l’Irfis, il braccio finanziario della Regione, ha lanciato un miliardo di liquidità a fondo perduto e tassi agevolati, che hanno favorito oltre 27 mila imprese e 45 mila famiglie. I turisti scelgono la Sicilia.

A breve 130 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive. Sui rifiuti: il 9 giugno scade il bando per i termovalorizzatori, fondamentali per superare l’emergenza e il sistema delle discariche. Sulla siccità: la manutenzione delle dighe, e al più presto la riattivazione dei dissalatori. Sulla sanità è essenziale il riordino della rete ospedaliera, contro sprechi e duplicazioni, razionalizzando le risorse umane che non sono molte. Poi sulla politica: la candidatura per il secondo mandato da presidente della Regione è scontata. Una regola consolidata nel centrodestra è ricandidare gli uscenti. Schifani rimarca che lavora per i siciliani, nella prospettiva di due mandati.

La maggioranza non ha problemi di compattezza. E così Forza Italia, il primo gruppo all’Assemblea Regionale, poi il 23,5% alle ultime elezioni Europee, e alle Provinciali il partito con il numero maggiore di eletti. Sulla gestione amministrativa Schifani pretende assunzione di responsabilità generale. E bacchetta: “La Regione ha una parte della burocrazia abituata alla copertura politica: mi riferisco alla più raccomandata, non alla migliore. Così non è efficace. Sono comprensivo, assecondo, ma se si sbaglia si paga, senza scuse”. Sul rimpasto di governo: “Nessun motivo. Vi sono state solo correzioni tecniche”. Sottogoverno e nomine: “Ho più volte sollecitato la maggioranza. Occorre una svolta. Basta con i commissari”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)