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Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani indica le priorità del governo regionale per il 2027, puntando su emergenza idrica, riduzione delle liste d’attesa nella sanità, trasparenza amministrativa e pieno utilizzo dei fondi comunitari. Nella direttiva di indirizzo rivolta agli assessori, Schifani sollecita una programmazione più efficace, con obiettivi definiti, indicatori verificabili e strumenti di monitoraggio. Sul fronte idrico chiede interventi urgenti e strategie coordinate di medio-lungo periodo per superare una crisi che continua a interessare l’Isola. In ambito sanitario, l’assessorato dovrà rafforzare il coordinamento e il controllo sulle aziende sanitarie e ospedaliere per accelerare l’attuazione dei piani di riduzione delle liste d’attesa.

Particolare attenzione anche alla prevenzione della corruzione: il rispetto degli obblighi di trasparenza peserà per 15 punti nella valutazione dei dirigenti apicali. Tra gli altri obiettivi figurano il rispetto dei tempi di pagamento e il raggiungimento dei target di spesa dei finanziamenti europei.