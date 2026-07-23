Schifani: “I miei primi quattro anni…”

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Il presidente della Regione Renato Schifani ha presentato all’Assemblea la relazione sullo stato di attuazione del programma di governo.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha presentato all’Assemblea la relazione sullo stato di attuazione del programma di governo, tracciando un bilancio dei quasi quattro anni di legislatura e indicando le priorità per l’ultimo anno di mandato. Nel documento di 64 pagine sono affrontati i principali temi dell’azione amministrativa: conti pubblici, sanità, infrastrutture, imprese, ambiente, turismo e gestione delle emergenze. Schifani ha rivendicato il risanamento della finanza regionale, con bilanci approvati nei tempi previsti, un avanzo di amministrazione superiore ai cinque miliardi e il miglioramento del rating della Regione. Il governatore ha sottolineato gli investimenti avviati grazie alle risorse europee e nazionali, citando il polo STMicroelectronics di Catania, il sistema idrico, il rinnovo della flotta ferroviaria, l’edilizia scolastica e gli interventi in sanità e ricerca. Ampio spazio è stato dedicato alle riforme amministrative, al piano per i termovalorizzatori, alla riattivazione dei dissalatori e agli interventi contro la crisi idrica e i danni provocati dal ciclone Harry. Sul fronte economico sono stati ricordati gli incentivi alle imprese, il sostegno all’occupazione e gli investimenti nelle infrastrutture, mentre per turismo e cultura il presidente ha evidenziato la crescita delle presenze e il potenziamento dell’offerta regionale. In sanità ha indicato come priorità la riduzione delle liste d’attesa e il rafforzamento della medicina territoriale. Nel finale Schifani ha affrontato anche la questione morale, ribadendo l’impegno per legalità e trasparenza ma richiamando il rispetto della presunzione d’innocenza per gli esponenti politici coinvolti in vicende giudiziarie.