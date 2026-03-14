Schifani commissario rifiuti per altri tre anni

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La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha firmato il decreto: Renato Schifani sarà commissario per l’emergenza rifiuti in Sicilia per i prossimi tre anni. L’incarico è stato prorogato. E le regole di ingaggio sono tre. Uno: la riduzione dei movimenti di rifiuti. Due: l’adozione di tecnologie più idonee a garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Tre: l’installazione dei termovalorizzatori. Schifani ringrazia la Meloni, e sottolinea come siano irrinunciabili ed essenziali i termovalorizzatori, da rendere operativi – è un auspicio – entro il 2028. Saranno due, uno a Palermo a Bellolampo e l’altro a Catania nell’area industriale. Entro aprile saranno completati i progetti. Poi sarà valutato l’impatto ambientale. Le gare per la costruzione saranno pubblicate entro la fine del 2026. L’aggiudicazione all’inizio del 2027. I fondi complessivamente ammontano a 800 milioni di euro, frutto dell’accordo per la Coesione firmato nel maggio 2024 da Schifani e da Giorgia Meloni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)