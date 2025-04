Schifani bacchetta Gesap. E Riggio si dimette

Condividi

La società Gesap, che gestisce l’aeroporto di Palermo, non ha apprezzato e ha criticato il recente provvedimento della Regione che taglia le tasse aeroportuali, quindi l’addizionale comunale, negli scali minori: Comiso, Trapani, Pantelleria e Lampedusa. Schifani ha reagito criticando la mancanza di visione strategica della Gesap, “perché il taglio delle tasse per gli aeroporti minori serve per potenziare i collegamenti aerei e quindi incentivare i flussi turistici, senza arrecare alcun danno agli scali principali”. E Schifani ha aggiunto: “E’ necessario, quanto urgente, un rinnovamento, totale o parziale, della governance della Gesap”. Immediata è stata la reazione dell’amministratore delegato della Gesap, Vito Riggio: “Mi dimetto”.